Самолет США провел разведку у российских баз в Сирии

Самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon провел разведку у российских баз в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.

Разведывательный полет проводился у авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота в порту Тартус. Самолет США летал у побережья более часа, приблизившись на расстояние около 45-55 километров к российским базам.

Ранее в июне Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании опубликовали видео перехвата российского самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем. Два истребителя НАТО Typhoon преследовали российский самолет.

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