Американские истребители перехватили российские Ил-38

Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря. Об этом говорится в сообщении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) в Twitter.

Уточняется, что российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски 8 апреля, однако воздушное пространство не нарушали.

В феврале сообщалось, что ВВС Великобритании были вынуждены поднять по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за пролетавшего недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95. Российское судно направлялось на запад. Заметившие его британские ВВС попытались перехватить его у Шетландских островов. Норвегия также подняла два истребителя, а еще один, F-16, выпустили Нидерланды.

Ил-38 — советский противолодочный самолет средней дальности. Его используют для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций или постановки минных заграждений.

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