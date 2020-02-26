Пролетающий российский самолет вынудил Великобританию поднять истребители

ВВС Великобритании были вынуждены поднять по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за пролетавшего недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает портал AirLive.

Российское судно направлялось на запад. Заметившие его британские ВВС попытались перехватить его у Шетландских островов. Норвегия также подняла два истребителя, а еще один, F-16, выпустили Нидерланды.

Портал отмечает, что российский бомбардировщик так и не перехватили. Москва пока не комментировала это происшествие.

В конце августа 2019 года британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30. Они сопроводили Су-30, когда пролетали над Балтийским морем.

13 августа британские истребители перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Они были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании. Известно, что истребители вылетели с шотландской базы Лоссимут.

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