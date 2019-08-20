Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30. Об этом сказано в Twitter министерства обороны страны.

Отмечается, что Typhoon размещены на военном аэродроме Эмари в Эстонии в рамках программы НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств. Истребители сопроводили Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем.

13 августа британские истребители перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Они были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании. Известно, что истребители вылетели с шотландской базы Лоссимут.

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