Британские истребители поднялись на перехват российских военных самолетов

Истребители ВВС Великобритании и Франции подняли в воздух для перехвата российских военных самолетов, пролетавших над Северным морем. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя ВВС Франции, российские самолеты не представляли явной опасности. «Это был типичный ответ на подобные действия, — говорится в сообщении. — Самолеты-истребители Rafale вылетели и были готовы к возможному нарушению границ».

Британские истребители Typhoon в сопровождении французских самолетов вылетели с базы в Шотландии, писал The Sun. В Минобороны страны операцию комментировать отказались.

Как пишет агентство, Королевские ВВС часто участвуют в мониторинге передвижения российских военных самолетов. По словам представителя министерства обороны Великобритании Марка Ланкастера, за прошедшие 10 лет истребители совершили более 80 вылетов из-за российских судов.

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