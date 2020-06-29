Отказ России от участия в деконфликтинге ООН в Сирии объяснили

Механизм деконфликтинга ситуации в Сирии был добровольным, и потому Москва решила отказаться от участия. С таким объяснением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось», — подчеркнул он.
Отмечается, что ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок рассказал, что Россия больше не уведомляет организацию о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. При этом Москва неоднократно выступала с критикой этого механизма.
Так, Небензя рассказывал о том, что обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались террористами. По его словам, механизм деконфликтинга в Арабской Республике используют для дезинформации.
Члены Совбеза неоднократно обвиняли Россию и Сирию в авиаударах по местным жителям. Москва отвергает эти обвинения.