Минобороны сообщило о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Организация «Белые каски» при поддержке террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовит провокацию с использованием химических веществ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Звонок с сообщением о возможной провокации поступил в понедельник, 3 февраля, на «горячую линию» Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Два местных жителя населенного пункта Маарет-эль-Арт, находящегося в Идлибской зоне деэскалации, рассказали о готовящихся съемках с использованием химического раствора.

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Местные жители, совершившие звонок, рассказали, что в провокации с использованием отравляющих веществ могут принять участие около 200 человек — родственники боевиков, ранее вывезенных с южных провинций. По их словам, в Идлибскую зону деэскалации в субботу, 1 февраля, прибыла группа из 15 представителей «Белых касок». Также сообщается о доставке к месту съемок провокации 400 литров химического вещества с помощью двух пикапов.

ЦПВС призвал всех участников провокации в Сирии отказаться от своих планов. Турецкую сторону представители центра попросили оказать давление на боевиков в подконтрольной зоне.

В апреле 2018 года сообщалось, что на сирийскую Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

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