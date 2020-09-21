В России предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе с применением отравляющих веществ, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что провокации готовятся в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По словам Гринкевича, в подготовке планируемых мест провокаций участвуют активисты «Белых касок».
Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований «встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».
В феврале Минобороны предупредило о подготовке провокации организацией с использованием химического раствора «Белые каски» при поддержке «Хаят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что в провокации с могут принять участие около 200 человек — родственники боевиков, ранее вывезенных из южных провинций. Также сообщалось о доставке к месту съемок провокации 400 литров химического вещества с помощью двух пикапов.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.