Российские военные укрепили базу в Сирии в ответ на усиление США

Российские военные укрепили свою базу близ города Камышлы на северо-востоке Сирии после того, как США перебросили в этот регион бронетехнику и систему противоракетной обороны (ПРО) Sentinel («Часовой»). Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, дополнительные силы прибыли на российскую военную базу менее чем через 12 часов после того, как стало известно об усилении позиций американцев в том же районе.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) полковник Билл Урбан, на северо-восток были переброшены системы ПРО, а также бронемашины типа Bradley. Отмечалось, что это необходимо для дальнейшей борьбы с террористами и защиты сил коалиции в случае необходимости. В частности, системы ПРО будут задействованы для обеспечения воздушного патрулирования, а бронемашины — для поддержи американской армии.

Ранее, в мае, стало известно о слабой подготовленности США к атакам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. Директор программы геополитики и негосударственных акторов Центра глобальной политики (Center for Global Policy) Хасан Хасан (Hassan Hassan) заявил, что, если группировка продолжит активно действовать, международному сообществу будет трудно ее сдержать.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.