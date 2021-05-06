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Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции США в Сирии

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Фото: US Army / Reuters

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой техники и воздушных перевозок военных грузов на востоке Сирии. Это вызывает обеспокоенность российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карпова, Сирия способна сама справиться с террористическими ячейками на своей территории, а присутствие воинских контингентов коалиции в стране незаконно и противоречит нормам международного права. Он добавил, что наращивание американцами своего военного присутствования в Заевфратье на фоне санкций США наносит ущерб перспективам политического урегулирования.

Ранее 6 мая посольство России в Вашингтоне напомнило, что военное присутствие США в Сирии является незаконным. Так дипломаты отреагировали на обвинение Пентагона в адрес Москвы в нарушениях механизма деконфликтинга в Арабской республике. 5 мая генеральный инспектор минобороны США заявил, что «российские силы хотя и соблюдают в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не раз подвергали коалиционные войска опасности».

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