«Исламское государство» устроило крупную атаку в Сирии

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали бойцов проправительственной палестинской бригады «Лива аль-Кудс» в Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

По имеющимся данным, крупная атака произошла в восточной части провинции Хомс, когда бойцы «Лива аль-Кудс» прочесывали территории в районе населенного пункта Эс-Сухне, разыскивая ячейки ИГ. В результате нападения погибли трое бойцов, еще 12 получили ранения.

Отмечается, что 4 мая источники сообщили SOHR о том, что боевики ИГ атаковали военную технику, принадлежащую властям и сторонникам действующего режима в восточной части пустыни Дейр-эз-Зор. Указывается, что террористы устроили засаду и открыли огонь из пулеметов.

Ранее сообщалось, что в Турции полицейские задержали «правую руку» Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного лидера запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Уточнялось, что за боевиком длительное время велось наблюдение. В назначенный день, когда он вышел из дома, был задержан силовыми структурами. В его квартире полицейские провели обыск. У террориста также изъяли средства связи, цифровые материалы и снимки, на которых тот был изображен с поднятым вверх мечом.