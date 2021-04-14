ВКС России атаковали террористов из «спящих ячеек» ИГ в Сирии

Самолеты, предположительно принадлежащие Воздушно-космическим силам (ВКС) России, нанесли удар по террористам в сирийской провинции Хомс. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает агентство North Press в своем Twitter-аккаунте.

По данным корреспондента агентства, удару подверглись пригородные районы населенного пункта Эс-Сухне. Отмечается, что в этом регионе находились джихадисты, входящие в «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Число ликвидированных в результате атаки террористов не называется. Другие подробности также не приводятся.

В конце марта сообщалось, что российские ВКС уничтожили в сирийской провинции Идлиб военную технику террористов и контрабанду на сотни миллионов долларов. Авиаудары были нанесены по стоянке фур с оружием и техникой в районе пограничного перехода Баб эль-Хава. Боевики пытались выдать их за машины гуманитарной помощи.