От взрыва у военной базы в Сирии погибли 12 военных Турции

Военные армии Турции погибли в результате взрыва у турецкой военной базы в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник на месте.

«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», — приводит агентство слова источника.

В конце марта на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» представитель руководства московской группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль раскритиковал политику Турции на Ближнем Востоке.

В частности, он назвал устремления республики экспансионистскими. В качестве примеров агрессивного поведения Анкары Джамиль привел захват северных районов Сирии и ввод турецких военных в Ливию. Он призвал страны региона противостоять политике США, которые стараются посеять хаос.