Политику Турции назвали опасной для других стран и самой себя

Политика Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке опасна не только для других стран, но и для нее самой. Таким мнением на проходящей в Москве Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился секретарь партии «Народная воля», представитель руководства московской группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, передает в среду, 31 марта, ТАСС.

В частности, он назвал устремления республики экспансионистскими. В качестве примеров агрессивного поведения Анкары Джамиль привел захват северных районов Сирии и ввод турецких военных в Ливию.

«Они поднимают винтовку и идут куда-то в окружающие районы. (...) Эти действия заставляют другие страны пересмотреть свои политические курсы, поэтому мы видим некое новое пространство, складывающееся в условиях перемен», — заключил представитель сирийской оппозиции.

По его словам, странам Ближнего Востока, наоборот, следует объединиться, чтобы преодолеть последствия колониализма и неоколониализма, а также проводившейся США в регионе политики управляемого хаоса.

В свою очередь директор Центра Ближнего Востока в Колледже Святого Антония Оксфордского университета Юджин Роган выразил мнение, что страны Запада теряют свое влияние на Ближнем Востоке, и их роль в регионе в дальнейшем будет зависеть от того, как они смогут справиться с пандемией коронавируса.

Кроме того, профессор-руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что на данный момент в Вашингтоне идет критический анализ внешнеполитической деятельности в регионе. «Наверное, будут сделаны какие-то выводы. США будут активны и, возможно, более эффективны, чем были в эти десять лет», — заметил он.

Ежегодная двухдневная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященная проблемам ближневосточного региона, открылась в Москве во вторник, 30 марта. В конференции принимают участие более 50 экспертов из 19 стран, включая Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Ливан, ОАЭ, Палестину, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, США, Турцию.