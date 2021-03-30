Фельдмаршала Хафтара заметили в окружении российских «Тигров»

Главу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара заметили в окружении бронеавтомобилей «Тигр-М» российского производства. Внимание на появившиеся кадры обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как отмечается, на опубликованных снимках запечатлены «Тигры», состоящие на вооружении ЛНА или ее союзников. По данным Информационного бюро главного командования ЛНА, соответствующие кадры были сняты в ходе проведения военных маневров 106-й бронетанковой бригады, на которых присутствовал лично Хафтар.

В ноябре 2020 года Информационное бюро главного командования опубликовало видео, на котором был запечатлен пролет двух тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 российского производства в Ливии. Сообщалось, что Су-24 приняли участие в масштабных учениях 106-й бронетанковой бригады ЛНА в ливийской пустыне. При этом журналисты обратили внимание на то, что самолеты были по-прежнему выкрашены в серо-белые цвета Воздушно-космических сил (ВКС) России, а не в камуфляжные, как бомбардировщики, переданные в предыдущие годы Ливии и Сирии.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия.