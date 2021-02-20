Мир
 
Последние новости
Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты
Москвич больше суток просидел в заложниках в Cadillac 
Украинские военные обстреляли Горловку
Попавшие под санкции компании засекретят
Названы противопоказания для прививки третьей российской вакциной от COVID-19
Бывшую солистку «Пропаганды» обманули на 350 тысяч рублей
Глава Якутии стал первым российским губернатором в Clubhouse
Алеся Кафельникова оправдалась перед иностранцами за фото на слоне без одежды
Китайскую туристку поразили выражения лиц русских во время поездки в Россию
Раскрыты пожелания российских мужчин к женщинам
Новости партнеров
Прослушать новость

Основателя американской ЧВК уличили в помощи Хафтару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater уличили в оказании помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифе Хафтару. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный доклад экспертов ООН.

Согласно документу, попавшему в распоряжение журналистов, в 2019 году Эрик Принс поставлял ливийскому командиру оружие, тем самым нарушив эмбарго ООН.

В частности, основатель Blackwater направил в Ливию группу наемников, вооруженных штурмовой авиацией и военными катерами. По плану наемники должны были сформировать боевой отряд для выслеживания и ликвидации отдельных ливийских командиров. Вся операция обошлась в 80 миллионов долларов.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Erik Prince, Trump Ally, Violated Libya Arms Embargo, U.N. Report Says
Фаиз Саррадж навсегда уехал из Ливии
Стороны конфликта в Ливии договорились о временном правительстве