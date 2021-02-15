Фаиз Саррадж навсегда уехал из Ливии

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж покинул свой пост и навсегда уехал из страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Он окончательно покинул свой пост (...) и уже не вернется в Триполи. У Фаиза Сарраджа больше нет оправдания оставаться в Ливии», — заявил собеседник агентства. Все советники главы ПНС также уехали из страны.

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Саррадж поручил своему заместителю Ахмеду Майтыгу официально передать власть новому Президентскому совету.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.

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