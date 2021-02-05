Стороны конфликта в Ливии договорились о временном правительстве

Стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. Об этом сообщает Reuters.

По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи. Исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс поприветствовала итоги голосования, назвав их «историческими». Сообщается, что ее слова были встречены аплодисментами.

Форум ливийского политического диалога проходил в Женеве с 1 по 5 февраля. Целью встречи было формирование единого для всей страны временного правительства, которое займется подготовкой к всеобщим выборам 24 декабря 2021 года.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.