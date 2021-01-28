США потребовали вывести российские войска из Ливии

Вашингтон потребовал вывести российские и турецкие войска из Ливии. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза, его цитирует «Интерфакс».

«В соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны», — отметил он.

Миллс также заявил, что стороны должны вывести наемников и иных лиц, которых те якобы наняли, профинансировали и разместили в Ливии.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года США похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства. По данным The Times, он был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. В октябре 2020-го стороны подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Согласно договору, все иностранные военные силы и вооруженные группы должны покинуть страну.

Москву неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии. Российская сторона отрицает такие заявления, а также подчеркивает, что не осуществляет военное вмешательство в ситуацию в Ливии.

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