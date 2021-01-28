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США похитили в Ливии российский «Панцирь»

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Фото: РИА Новости

США в июле 2020 года похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, сообщает сегодня, 28 января, The Times, ссылаясь на собственные источники.

Согласно британской газете, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.

Согласно газете, для доставки «Панцирь-С1», принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифом Хафтаром, использовался американский транспортный самолет C-17A Globemaster III.

Издание напоминает, что данные ЗРК ЛНА получила через ОАЭ, которые, в свою очередь, купили их у России. The Drive отмечает, что ливийский «Панцирь-С1» монтирован на шасси немецкого грузовика MAN SX.

Согласно The Times, данный комплекс для США вряд ли будет представлять ценность, поскольку последние имели возможность изучить такие ЗРК еще в ОАЭ. Издание пишет, что в Москве осведомлены о похищении оружия.

Тем не менее The Drive утверждает, что изучение «Панцирь-С1» американской стороной «может дать полезную информацию о текущих промышленных возможностях России». Издание также допускает, что оружие может использоваться на учениях и в разработке тактики действий с техникой потенциального противника.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства, для чего, в частности, использовались Bayraktar TB2.

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