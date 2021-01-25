В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолетом в мире

Создаваемый американской военно-промышленный корпорацией Northrop Grumman в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider (называемый «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф») может стать «самым крутым» самолетом в мире, пишет Popular Mechanics.

Согласно американскому журналу, в настоящее время в Калифорнии строятся два таких бомбардировщика. Первый полет данный самолет совершит в середине 2022 года. «В конце этого десятилетия B-21 Raider заменит [стратегические бомбардировщики ВВС США] B-1B Lancer и B-2 Spirit», — отмечает издание.

Журнал напоминает, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, производство которых началось в 1961 году, останутся, в отличие от B-1B Lancer и B-2 Spirit, у ВВС США минимум до 2050 года.

Издание отмечает, что потребность в B-21 Raider обусловлена, в частности, «напряженностью с ядерными державами, такими, как Россия и Китай». Согласно журналу, конструкция самолета, выполненного по аэродинамической схеме «летающее крыло», позволяет ему проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незамеченным для вражеских радаров.

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Журнал пишет, что данный самолет сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12. Также бомбардировщик может оснащаться, в частности, морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.

Издание уверяет, что ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов.

В апреле 2020 года Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится на видео. Ролик завершается упоминанием перспективного B-21 Raider.

В январе того же года американский генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил, что США могли бы нанести Ирану быстрый и смертельный удар, используя произведенные по стелс-технологии истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также перспективные B-21 Raider.