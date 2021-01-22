Разведка США усомнилась в намерении ЧВК Вагнера покинуть Ливию

Разведка США усомнилась в намерении российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинуть Ливию. Об этом пишет CNN.

Соглашение о постоянном перемирии в стране предписывает, чтобы все иностранные наемники покинули ее. Однако спутниковые снимки, опубликованные телеканалом, зафиксировали гигантскую траншею протяженностью 70 километров. Ее вырыли на стратегически важной линии между городом Сирт и военной базой в аль-Джуфре, на дороге, ведущей к «нефтяному полумесяцу» — крупнейшим нефтяным и газовым месторождениям Ливии.

По мнению разведки, траншеи построили российские наемники. Работы якобы продолжались и в январе. По словам представителя американской разведки, ЧВК «обустраивается всерьез и надолго».

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. В октябре 2020-го стороны подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Согласно договору, все иностранные военные силы и вооруженные группы должны покинуть страну.

Москву неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии.

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