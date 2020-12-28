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Турция посоветовала фельдмаршалу Хафтару опомниться

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Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress.com

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с международно признанным правительством национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи. Об этом пишет агентство Anadolu.

Министр заявил, что если Ливийская национальная армия (ЛНА) атакует турецких солдат, Анкара будет атаковать в ответ. В связи с этим Акар посоветовал главе ЛНА фельдмаршалу Халифе Хафтару опомниться.

«Хафтар — военный преступник, убийца. Он и его сторонники должны знать, что в случае любой атаки на турецких военных превратятся в легитимную военную цель», — подчеркнул турецкий политик.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле 2020-го ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС. На его стороне выступает Турция — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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