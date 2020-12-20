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Бывший министр обороны США посоветовал Байдену призвать к ответу Германию

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший министр обороны США Роберт М. Гейтс, который занимал эту должность при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме с 2006-го по 2011 год, посоветовал избранному президенту Джо Байдену призвать к ответу Германию и Турцию. С таким предложением он выступил в своей статье для Thе New York Times.

По словам экс-министра, новый американский лидер со своей администрацией должен будет заставить Германию ответить за ее незначительные отчисления на поддержку НАТО, а также за попытки Берлина обменять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины на выгоду от использования газопровода «Северный поток-2».

Жесткой позиции Байдену следует придерживаться и в отношении Турции, считает Гейтс. Он подчеркнул, что Вашингтон должен будет отплатить Анкаре за ее сделку с Россией по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. В частности, по мнению экс-министра, хорошим шагом в данном направлении можно считать антитурецкие санкции, введенные действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Также, пишет он, Байдену придется принять определенные меры в отношении Турции из-за ее действий в Ливии и Сирии, которые противоречат интересам других участников Североатлантического альянса.

Ранее в декабре экс-помощница Трампа Фиона Хилл дала Байдену совет насчет России. По ее словам, Байдену не стоит перенимать пренебрежительный подход Обамы к России, и подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями.

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