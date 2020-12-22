Турция разрешила своим войскам остаться в Ливии еще на полтора года

Парламент Турции разрешил своим войскам остаться в Ливии еще на полтора года. Об этом свидетельствуют итоги голосования, пишет агентство Anadolu в своем Twitter.

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Согласно решению парламентариев, турецким военным можно оставаться в течение еще 18 месяцев.

9 декабря министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал Турцию «турагентом джихадистов». По словам главы ведомства, Анкара действует вне рамок международного права и угрожает разным странам, в том числе Греции, применением силы.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия главы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами международно признанного правительства национального согласия (ПНС). На его стороне и выступает Турция — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.