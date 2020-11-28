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Американские СМИ рассказали о проблемах в отношениях Турции и России

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Фото: MURAD SEZER / Reuters

Турция собирается пересмотреть свою политику в отношении США из-за проблем с Россией. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, между Россией и Турцией существуют серьезные разногласия из-за ситуации в Сирии и конфликта в Ливии. Помимо этого, недавнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе также способствовало усилению противоречий между двумя странами.

Источники отмечают, что совокупность данных факторов способствует налаживанию отношений Турции с США. Также отмечается, что Турция надеется на то, что, когда президентом станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, США изменят свою политику.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения с Россией продолжают развиваться, несмотря на наличие ряда спорных вопросов. Он подчеркнул, что для Анкары отношения с Россией — важная часть внешней политики.

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