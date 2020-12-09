Турцию назвали «турагентом джихадистов»

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал Турцию нарушителем спокойствия в регионе и «турагентом джихадистов». Об этом он заявил в ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел Греции, Кипра и Иордании, сообщает портал Ekathimerini.

По словам главы ведомства, Анкара действует вне рамок международного права и угрожает применением силы. Так, Турция угрожала Греции войной, если та будет действовать в соответствии со своим суверенным правом и расширит свои территориальные воды до 12 морских миль, напомнил он.

Кроме того, министр отметил, что страна использует мигрантов как инструмент политики. «[Турция] распространяет пропаганду и ложные новости, обостряет проблему безопасности, перевозит джихадистов из Ливии на Кавказ — то, что я называю "туристическим агентством джихадистов" — и таким образом создавает угрозы миру и стабильности в регионе», — подытожил Дендиас.

Он напомнил, что Афины неоднократно призывали Анкару к конструктивному диалогу со всеми странами, которые разделяют общие ценности.

В конце октября Греция решила увеличить более чем в три раза протяженность стены на границе с Турцией, достроив участок длиной около 26 километров. Строительство обойдется Греции примерно в 63 миллиона евро и должно завершиться к концу апреля следующего года. Его цель — предотвратить массовое нарушение границы мигрантами с турецкой стороны. Кроме того, Афины усилят всю границу (общей протяженностью 192 километра) дополнительными камерами наблюдения и передвижными сиренами для отпугивания мигрантов.