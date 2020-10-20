Греция достроит стену на границе с Турцией из-за мигрантов

Греция увеличит более чем в три раза протяженность стены на границе с Турцией, достроив участок длиной около 26 километров. Об этом со ссылкой на греческие власти сообщает CBC.

Строительство обойдется Греции примерно в 63 миллиона евро и должно завершиться к концу апреля следующего года. Его цель — предотвратить массовое нарушение границы мигрантами с турецкой стороны.

Хотя благодаря коронавирусным ограничениям поток нелегалов значительно ослабел, Греция усилит всю границу (общей протяженностью 192 километра) дополнительными камерами наблюдения и передвижными сиренами для отпугивания мигрантов.

5 марта Турция отправила около тысячи бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. В Анкаре заявили, что Афины планируют вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет их. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Турция пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.