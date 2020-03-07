Турецкий броневик «открыл» границу с Грецией и попал на видео

Турецкая бронемашина снесла заграждение на границе с Грецией и попала на видео. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике видно, как броневик отъезжает от сбитого заграждения. За происходящим в это время наблюдают десятки человек.

Ранее стало известно, что власти Греции решили выслать мигрантов, прибывших к границе с Турцией после 1 марта. Там пояснили, что к беженцам, прибывшим в марте, будет другое отношение, нежели к прибывшим ранее. В частности, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища. Такое решение принято на основе постановления Правительственного совета по иностранным делам и обороне.

5 марта Турция отправила около 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. В Анкаре заявили, что Афины хотят вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Турция пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

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