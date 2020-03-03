Эстония поможет Греции защитить границы от беженцев

Эстония готова помочь Греции защитить границу с Турцией, через которую пытаются прорваться тысячи беженцев. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ERR.ee.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex решило оказать Греции срочную помощь. «У нас просили самолеты, катера, корабли, — сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. — Правительство, безусловно, намерено внести свой вклад».

По словам главы МИД, вопрос в том, сможет ли Эстония направить «такую внушительную технику вместе с командой» так, чтобы в самой республике не пострадала работа спасателей и пограничников. До конца дня будет принято решение об объемах помощи Греции.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу уточнил, что власти пропустили свыше 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне на границе с Грецией. Они ночуют там на открытом воздухе и пытаются прорваться в Евросоюз. Греческие власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности.

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