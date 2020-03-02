Мир
 
Последние новости
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Минздрав Белоруссии уличил Первый канал во лжи о коронавирусе
Продюсеры напророчили Little Big «поднять на уши Европу»
Российская легкая атлетика признала обвинения Международной федерации
Подделку подписей Родченкова подтвердили
В России пранкеры устроили истерию с эпидемией коронавируса
Таджикистан закрыл границу для 35 стран из-за коронавируса
Стюардессы спутали похмелье пассажирки с коронавирусом и вызвали панику на борту
Названы главные владельцы золота России
Новости партнеров

В Греции местные жители сожгли центр по приему мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»

Жители греческого острова Лесбос сожгли местный центр по приему мигрантов. Видео пожара опубликовано в Twitter-аккаунте Old Holborn.

По информации издания The National Herald, центр был создан Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и предназначался для временного размещения мигрантов. Отмечается, что местные жители выступали за закрытие лагеря и против захвата частной собственности для постройки нового центра для мигрантов. Однако местный муниципалитет осудил поджог и призвал жителей сохранять спокойствие и сплоченность.

Ранее правительство Греции выразило обеспокоенность в связи с прибывающими к греко-турецкой границе нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, Анкара пропустила в страны Европы более 100 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Refugees, Migrants Stopped from Landing on Lesbos, Camp Set on Fire
Мигранты заставили детей плакать ради попадания в Европу
Мигранты забросали посты пограничников в Греции коктейлями Молотова
Другие материалы рубрики
Мир00:02 1 марта
Биньямин Нетаньяху

«Что-то пойдет не так»

Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
20:41 2 марта

Число умерших от коронавируса в Италии выросло в три раза

20:31 2 марта

В Германии призвали ввести санкции против России из-за Сирии

19:40 2 марта

США сняли санкции с двух российских компаний

Мир00:0328 февраля

«Мама сказала, что я девочка»

Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
19:03 2 марта

Иранцы лизнули святыни и оказались под арестом

18:32 2 марта

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

18:27 2 марта

Меркель отказались жать руку из-за коронавируса

Мир00:0324 февраля

Неспортивное поведение

Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
17:10 2 марта

Заключившие мир с США террористы объявили о наступлении

16:27 2 марта

Зафиксирована волна самоубийств ветеранов войны в Афганистане

16:43 2 марта

Мигранты заставили детей плакать ради попадания в Европу

Россия
Россиянин поджег любовницу и запер ее в сарае на четыре дня
Путин внес поправки к Конституции о русских, боге и браке
Что нужно знать о новых предложениях президента
Мэр российского города наградил жену званием
На заводе миллиардера Лисина произошел пожар
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
Заболевший недавно вернулся из Италии. До этого смертельный вирус нашли у четырех россиян
Появилась новая версия смерти подавившейся шоколадкой российской модели
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
Эти законы изменят жизнь миллионов людей: чем Госдума займется в марте
Все материалы
Мир
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Путиным
Биньямин Нетаньяху«Что-то пойдет не так»
Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
Мигранты забросали посты пограничников в Греции коктейлями Молотова
«Мама сказала, что я девочка»
Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
В первой китайской больнице для зараженных коронавирусом закончились пациенты
Сирийская армия атаковала турецкие войска в провинции Идлиб
Анкара призывает на помощь НАТО. Российские фрегаты взяли курс к берегам Сирии
Сирийцы спустя пять дней вернули стратегически важный город в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
На Украине оценили шансы России «взять» Одессу
Приграничное расстройство
Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
На Украине лук, сало и чеснок назвали лучшими лекарствами от коронавируса
Украина поддержала Турцию и осудила Россию
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
Все материалы
Экономика
«Газпром» задумал новый мегапроект
Илон МаскБитва титанов
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
В российском регионе собрались ввести налог на собак
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по кредиту
Вошли во вкус
Столичные власти распространяют механизм офсетного контракта на пищепром
Федор Бондарчук стал лицом бренда Газпромбанка
Все материалы
Силовые структуры
Водителя с простреленной головой нашли в Москве
Начальник уголовного розыска в российском городе покончил с собой в кабинете
Владислав Листьев«Влад начал думать, что он неприкасаем»
25 лет назад погиб Владислав Листьев. Кто заказал самое громкое убийство 90-х?
Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело
Российский майор лишился работы из-за наркотиков в кабинете
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Nokia покинет генеральный директор
Великое надувательство
Как Первая мировая война уничтожила летающих гигантов: триумф и закат немецких цеппелинов
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Конец инопланетянам
Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Дыры в «Союзах» заделают салфетками и клеем
Статуя Большого сфинкса на западном берегу Нила в Гизе«Они оказались совершенно беззащитными»
Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
Названа главная причина развития человечества
Все материалы
Спорт
Голевая комбинация английских футболистов напомнила фанатам порно
Место крушения«Словно взорвалась бомба»
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины крушения остаются загадкой уже 60 лет
Российская лыжница рассказала о наплевательском отношении к норвежской сборной
«Смотреть матчи АПЛ в записи можно в подарок»
Смотреть АПЛ в записи можно по подписке в подарок — все игры сезона-2019/2020 в повторе
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Сотникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
«Ириски» для «дьяволов»
Прогнозы, ставки и аналитика грядущих матчей АПЛ — в новой программе «Клопп и Пеп»
Все материалы
Культура
Ставшую порноактрисой дочь Спилберга задержала полиция
Зла немерено
Репрессии, жертвы насилия, «Дау»: кто и почему победил на Берлинском фестивале
Умерла мать иллюзиониста Амаяка Акопяна
«У них шла кровь из носа, а глаза были полуоткрытыми»
Как врачи столкнулись со смертельным вирусом
Умерла певица Мария Антонова
Пьяная правда
Изнасилование в КГБ и массаж с хэппи-эндом: что смотрят на Берлинском фестивале
Фестиваль Alfa Future People: Snow Edition на «Розе Хутор» завершился
Все материалы
Интернет и СМИ
Названы способы распознать письма от мошенников в почте
Катерина ДиденкоНа вечеринке российской блогерши в бане погибли три человека
Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией
Организовавшая смертельную банную вечеринку блогерша пришла на «Пусть говорят»
Конфликт российского блогера-гея с соседом попал на видео
Удушающий прием
Как лучшие фотографы мира превращают человеческую боль в искусство
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
Цифровой апокалипсис
 
Все материалы
Ценности
Мать самой красивой женщины в мире вышла на подиум с дочерью
Рианна в платье от Adam Selman на церемонии CFDA Awards 2014«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»
Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
Самая молодая миллиардерша обула двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей
Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности
Юрий Андропов на трибуне мавзолея В.И. Ленина, 1983 годСамый закрытый генсек СССР
Дешевая водка на прилавках и самовар в спальне: как жил Юрий Андропов
Dolce & Gabbana позвали на показ девушку из Таджикистана
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка
Другая жизнь
Как молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли
Все материалы
У новой Hyundai Sonata появится удлиненная версия
Mercedes E 60 AMG: самый редкий E-Class
История последнего «сто двадцать четвертого» суперседана
У Lada Vesta, XRay и Largus обнаружили проблемы с тормозами
BMW X5 M: спасайся, кто может!
Видео: новый BMW X5 M — карбон, 625 сил и цена в 9 млн рублей! Изучаем первый автомобиль в России
На автомобили Aurus собрали более 700 предзаказов
Безумные трюки грузовиков Volvo
Башня из фур, шпагат ван Дамма, хомяк за рулем тягача и экстремальные тест-драйвы
Alfa Romeo показала первое изображение экстремального седана Giulia GTA
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Раскрыты подробности масштабных работ по оздоровлению Байкала
В России определились с методом привлечения иностранного кино
В России разработают методику прогноза ледовой обстановки
Все материалы