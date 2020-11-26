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Европарламент выступил за жесткие санкции против Турции

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Здание Европарламента
Здание Европарламента
Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море. Об этом сообщает Reuters.

За документ проголосовал 631 депутат, против — всего 3. Резолюция носит рекомендательный характер, окончательное решение о санкциях будет принимать Евросовет. Отмечается, что отношения между альянсом и Турцией находятся на историческом минимуме из-за позиции последней по Греции, Кипру, Ливии и Нагорному Карабаху.

Турция сейчас проводит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Анкара нарушает границы ее континентального шельфа.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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