Греческий фрегат выдворил турецкое судно из спорных вод

Греческий фрегат выдворил турецкое исследовательское судно Oruc Reis из спорных вод в районе острова Кастелоризо. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Принадлежащее Турции судно проводило сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона посчитала, что оно нарушило границы континентального шельфа страны, и направила военный корабль в указанный район. Как отмечает канал, это первый контакт Греции и Турции, который был зафиксирован в этом регионе после очередного обострения в отношениях двух стран.

Как сообщал ТАСС, Oruc Reis возобновил работы в Восточном Средиземноморье 14 октября, несмотря на критику со стороны ряда западных стран, которые считали, что этот шаг приведет к дальнейшему росту напряженности в регионе. Планировалось, что судно будет выполнять возложенные на него задачи до 24 октября.

В начале октября Турция и Греция выработали специальный механизм для предотвращения открытой военной конфронтации в Восточном Средиземноморье. В частности, между представителями Анкары и Афин установили «горячие линии» связи, которые позволят оперативно реагировать на происшествия в море.

Летом 2020 года Греция заключила с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара отказалась признавать данный документ и направила исследовательское судно в сопровождении военных кораблей для проведения сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. После этого Афины привели в боевую готовность свои вооруженные силы. В середине сентября Oruc Reis вернулся в турецкий порт Анталья, однако Турция пообещала продолжить сейсморазведочные работы в Средиземном море.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.