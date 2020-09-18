Турция захотела переговоров с Грецией на фоне конфликта в Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захотел начать переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и попытаться разрешить конфликт, возникший из-за спорного права на бурение шельфа в Восточном Средиземноморье. Об этом в пятницу, 18 сентября, стало известно РИА Новости.

«Мы всегда готовы к переговорам, хоть очно, хоть по видеоконференции», — заявил турецкий лидер. Он также добавил, что если Греция начнет настаивать на том, что с ее стороны все правильно, то «такие переговоры лишатся смысла».

Эрдоган, помимо этого, прокомментировал приезд греческого президента Катерины Сакелларопулы на остров Кастелоризо, расположенный вблизи побережья Турции. Он отметил, что может принять ответные меры в отношении Греции.

6 сентября сообщалось, что турецкие власти начали перебрасывать десятки танков на границу с Грецией на фоне конфликта. Две колонны военной техники направились из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне.

При этом 1 сентября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция предложила Греции «помириться». По его словам, Анкара открыта к переговорам. Чавушоглу также считает, что Афины намеренно пытаются спровоцировать турецкую сторону.

Ранее в Евросоюзе пригрозили Турции санкциями за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Дополнительные меры в отношении Анкары подготовят к 24 сентября в случае, если не будет прогресса с турецкой стороны.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.