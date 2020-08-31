Греция провела военные учения из-за «турецкой провокации»

Греция провела военные учения в муниципалитете Эврос. Об этом сообщает портал In.gr.

Отмечается, что армию привели в полную боевую готовность из-за «турецкой провокации». На опубликованных кадрах показаны маневры 50-й и 31-й моторизованных бригад «с опорой на наступательные методы». Указывается, что греческая армия отрабатывает возможность войны с Турцией.

Учения в Эвросе прошли после того, как 29 августа Анкара объявила о проведении маневров в районе северо-западного Кипра. В тот же день в Евросоюзе пригрозили Турции санкциями за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Дополнительные меры в отношении Анкары подготовят к 24 сентября в случае, если не будет прогресса с турецкой стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По словам лидера, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными. В Греции в свою очередь заявили, что Афины готовы защищать свой суверенитет в конфликте с Анкарой.

Отношения Турции и Греции ухудшились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра. Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Анкара неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Москвой.

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