Турция отчитала Евросоюз за попытку искать оружие на идущем в Ливию судне

МИД Турции вызвал послов Евросоюза, Италии и поверенного в делах Германии, отчитав их за попытку искать оружие на ее судне, которое шло в Ливию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал передал ноту протеста после попытки досмотреть торговый корабль Rosaline A без разрешения Анкары. При этом указывается, что турки оставляют за собой право требовать компенсацию. По их версии, на судне была исключительно гуманитарная помощь.

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Вице-президент Турции Фуат Октай также решительно осудил действия экипажа немецкого фрегата, передает Anadolu. Отмечается, что проведение операции IRINI, в рамках которой Бундесвер выдвигал требования, предвзята.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась давать доступ Германии к ее судну, которое направлялось в сторону Ливии для проверки из-за подозрений в нарушении оружейного эмбарго ООН. Отмечается, что немецкий фрегат «Гамбург» остановил его в 200 километрах от ливийского города Бенгази. Турки сначала пустили представителей Германии на борт, но затем запретили им обыскивать судно. После этого Rosaline A отправилось в сторону берегов Ливии.

До этого эксперты ООН заподозрили Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию в нарушении международного оружейного эмбарго в Ливии. Турецкие военные грузы прибывают на запад Ливии, в том числе и на пассажирских самолетах. «Купить билеты на эти рейсы почти невозможно, они не для коммерческих пассажиров», — отмечалось в докладе.

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