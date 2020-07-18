Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Конфликт между Арменией и Азербайджаном добрался до московского «Фуд Сити»
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Зафиксирован новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
Армения озаботилась поставками израильского вооружения в Азербайджан
Худший клуб АПЛ вдевятером проиграл девятый матч подряд
Врачи предложили россиянину с эпилептическим приступом полоскать рот петрушкой
Пожар в соборе XV века во Франции потушили
Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров
Генсек ООН сложил состояния богатейших людей в мире и обнаружил неравенство
Новости партнеров

Страны ЕС приготовились ввести санкции против поставщиков оружия в Ливию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: AYMAN AL-SAHILI / Reuters

Германия, Франция и Италия заявили о намерении обсудить введение санкций за нарушение эмбарго в отношении Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран.

Согласно сообщению, страны Европейского союза (ЕС) будут готовы рассмотреть данный вариант в случае, если продолжатся нарушения оружейного эмбарго по воздуху, суше и морю. На данный момент главы государств ожидают предложений по возможным санкциям от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Возможность введения мер против поставщиков оружия в Ливию стороны обсудили в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Они также призвали всех участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Ранее представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о том, что Евросоюз поддерживает новое предложение Египта по миру в Ливии. Мирную инициативу приняли 6 июня во время переговоров египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, главы Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы заседающей на востоке страны Палаты представителей Акилы Салеха.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ливия заверила Россию в скором освобождении пленных россиян
США и ЕС попросили ввести санкции против ЧВК Вагнера
ЕС поддержал новое предложение по миру в Ливии
Другие материалы рубрики
Мир00:0117 июля

Сирийский лев

Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
22:27Сегодня

Зафиксирован новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

20:57Сегодня

Пожар в соборе XV века во Франции потушили

20:23Сегодня

Названы потери одного из крупнейших готических соборов Франции из-за пожара

Мир00:0216 июля

Между первой и второй

Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
19:40Сегодня

Генсек ООН сложил состояния богатейших людей в мире и обнаружил неравенство

19:22Сегодня

Вечеринка в разгар пандемии привела к стычке с полицией в Лондоне

18:03Сегодня

Из фойе Белого дома убрали портреты «плохого» Клинтона и «глупого» Буша-младшего

Мир00:0112 июля

Цена процента

Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
18:11Сегодня

Ливия заверила Россию в скором освобождении пленных россиян

17:19Сегодня

Польша отменила сроки исковой давности для преступлений коммунистов

16:51Сегодня

Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса

Россия
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Голосуй, или проиграешь
 
Все материалы
Мир
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Старшину американского флота арестовали за передачу военных тайн России
Названа возможная причина пожара в соборе XV века во Франции
Сирийский лев
Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Эмира Кувейта госпитализировали
Между первой и второй
Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
Все материалы
Бывший СССР
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Армянская АЭСАзербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Боевые действия на границе двух стран идут четвертый день. Обстановка ухудшается
Министр здравоохранения Украины признал отсутствие системы здравоохранения
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
Азербайджан раскрыл детали провокации армянской армии
Все материалы
Экономика
Деньги на дорожный мегапроект захотели взять у россиян
Предсказано будущее российского рынка труда
Пандемия отвратила людей от секса
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Россиян научили выбирать вино к шашлыку
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
«Смотреть на это было страшно»
Первый теракт в московском метро: как КГБ искал террористов и не дал им устроить еще десятки взрывов
ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили Тулунского маньяка, державшего в страхе всю Сибирь
Бывшего российского министра задержали по подозрению в заказном убийстве
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Впервые обнаружен неизвестный космический феномен
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Названы лучшие игры 2020 года
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Тренер погибшей 20-летней фигуристки-чемпионки рассказал о ее болезни
Бог не выдаст, судья не съест? Матч года «Зенит» — «Спартак»
В полуфинале Олимп-Кубка России играют «Зенит» и «Спартак». Где смотреть матч, прогнозы и ставки
«Монако» Головина избавился от главного тренера
Охота на чемпиона
Испытание «Ливерпулем» для «Челси» и битва «Лестера» с «Тоттенхэмом» — главные интриги тура АПЛ
Медведева отреагировала на гибель 20-летней фигуристки-чемпионки
Форточка в Европу
«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
Стали известны подробности гибели 20-летней фигуристки-чемпионки из России
Все материалы
Культура
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Канье Уэст и Ким КардашьянБесогон и биполярочка
Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер описал Россию одним словом
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей
«Аудитория и рынок созрели»
Россияне все чаще платят за сериалы. Почему это выгодно не только онлайн-кинотеатрам, но и зрителям?
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»
Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
Раскрыт способ взлома Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Ребенок выжил после нападения ротвейлеров и стал жертвой издевок
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Медведь напал на телку в российском регионе и растерзал ей морду
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Жена нашла в телефоне мужа интим-фото другой женщины и распространила их в сети
Все материалы
Гиперкар Rimac C_Two будет учить водителя ездить лучше
Genesis G90: cамый дорогой «кореец»
Видео: чем может удивить Genesis G90 — корейский линкор за 6 миллионов рублей
Lotus сделал электронную панель приборов для старых моделей
Викторина: как много вы знаете о суперкарах прошлого?
Необычные особенности культовых спортивных машин
Поршни для мотора Porsche напечатали на 3D-принтере
Забытые концепты: Peugeot 607 Feline
Необычный родстер, который можно записать в отцы модели RCZ
Скоростной катер бывшего главы Fiat продадут на аукционе
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы