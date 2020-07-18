Страны ЕС приготовились ввести санкции против поставщиков оружия в Ливию

Германия, Франция и Италия заявили о намерении обсудить введение санкций за нарушение эмбарго в отношении Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран.

Согласно сообщению, страны Европейского союза (ЕС) будут готовы рассмотреть данный вариант в случае, если продолжатся нарушения оружейного эмбарго по воздуху, суше и морю. На данный момент главы государств ожидают предложений по возможным санкциям от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Возможность введения мер против поставщиков оружия в Ливию стороны обсудили в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Они также призвали всех участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Ранее представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о том, что Евросоюз поддерживает новое предложение Египта по миру в Ливии. Мирную инициативу приняли 6 июня во время переговоров египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, главы Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы заседающей на востоке страны Палаты представителей Акилы Салеха.