Турция запретила немцам искать оружие на идущем в Ливию судне

Турция отказалась давать доступ Германии к ее судну, которое направлялось в сторону Ливии, для проверки из-за подозрений в нарушении оружейного эмбарго. Об этом сообщает Spiegel.

Известно, что у миссии Евросоюза существовали подозрения, что на борту турецкого грузового судна Rosaline A могло быть оружие, поставки которого в Ливию запрещены эмбарго ООН. Отмечается, что немецкий фрегат «Гамбург» остановил его в 200 километрах от ливийского города Бенгази. Турки сначала пустили представителей Германии на борт, но затем запретили им обыскивать судно. После этого Rosaline A отправилось в сторону берегов Ливии.

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Ранее эксперты ООН заподозрили Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию в нарушении международного оружейного эмбарго в Ливии. Турецкие военные грузы прибывают на запад Ливии в том числе и на пассажирских самолетах. «Купить билеты на эти рейсы почти невозможно, они не для коммерческих пассажиров», — отмечалось в докладе.

В июле Германия, Франция и Италия заявили о намерении обсудить введение санкций за нарушение эмбарго в отношении Ливии. Согласно сообщению, страны Европейского союза будут готовы рассмотреть данный вариант в случае, если продолжатся нарушения оружейного эмбарго по воздуху, суше и морю.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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