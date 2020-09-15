Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж задумал уйти в отставку. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.
К концу недели он должен объявить о своем решении. Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА) в Женеве, которые состоятся в конце сентября.
Утверждается, что Саррадж обсуждал свои планы с ливийскими и международными партнерами. ОАЭ и Египет должны поддержать отставку премьера, считают источники. Предположительно, новым премьером может стать спикер ливийской палаты представителей Агила Салех.
После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.