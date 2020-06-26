Турция оправдала свое вмешательство в Ливии

Вмешательство Турции в военный конфликт в Ливии имеет законные основания, а не нарушает международное право. С таким мнением выступил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает агентство İhlas Haber Ajansı.

Он подчеркнул, что присутствие Турции в Ливии началось еще в 2010 году. Акар отметил, что это происходило и происходит в рамках соглашений, и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж лично обращается к турецкому президенту и просить прислать военных, поэтому вмешательство в конфликт оправданно.

«Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, а не дестабилизировать ее. К сожалению, у некоторых государств и правительств, особенно Франции, закружились головы, когда они поняли, что не могут реализовать свои личные амбиции», — рассказал министр. Обвинения в адрес Анкары он назвал несоответствующими действительности.

Министр обороны выразил сожаление из-за недавнего инцидента между военными кораблями Турции и Франции. В этой связи он посетовал на то, что «некоторые люди и государства» не предпринимают никаких действий против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, «из-за действий которого страну заполонили массовые захоронения».

Ранее в июне стало известно об инциденте между военными кораблями Турции и Франции в Ливии. Париж сообщил, что фрегат Анкары преследовал французский корабль у границ Ливии, якобы замаскировав свой идентификационный номер и отказавшись сообщить, куда направляется. В Турции это опровергли. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее между кораблями доказывает смерть мозга НАТО, пояснив, что Турция не совместима со статусом альянса.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru