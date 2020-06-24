В Турции рассказали о крахе планов противников Ливии

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что планы противников Триполи потерпели крах благодаря решительной позиции правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в среду, 24 июня, сообщает агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.

Октай заверил, что Анкара и в дальнейшем продолжит поддерживать ливийский народ до момента, пока в стране не будут обеспечены мир, стабильность и справедливость.

«Страны, игнорировавшие попытку свержения законной власти в Ливии, начали возмущаться, как только города один за другим вернулись под контроль легитимного правительства. Путчисты должны осознать и принять, что будущее мира в Ливии определится в рамках норм международного права», — отметил турецкий вице-президент.

Накануне в МИД Турции резко отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Анкара играет в «опасную игру», поддерживая правительство национального согласия Ливии. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Франция несет прямую ответственность за хаос в Ливии, поскольку Париж годами оказывал поддержку незаконным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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