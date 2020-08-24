Жители Ливии вышли на демонстрации против правительства

В Триполи и Мисурате в Ливии прошли митинги против правительства национального согласия (ПНС) из-за ухудшения условий жизни. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Демонстрации начались из-за резкого ухудшения социально-экономической ситуации: в частности, жители Ливии часто оказываются без электричества, воды и света. В столице страны люди прошли по улицам с лозунгами «Народ хочет свержения режима!», «Да здравствует Ливия!» и «Нет коррупции!».

Также в Триполи протестующие жгли покрышки и пытались проникнуть в здания правительственных учреждений. В ответ на это полицейские открыли стрельбу.

ТАСС со ссылкой на местные источники подчеркивает, что обстановка в Триполи остается напряженной. При этом там протесты были более ожесточенными, нежели в Мисурате — есть погибшие и раненые, в том числе среди полицейских.

ПНС объявило о прекращении огня 21 августа. Тогда подчеркивалось, что нужно создать демилитаризованную зону в городах Сирт и аль-Джуфра. Власти страны посчитали, что это позволит остановить иностранную интервенцию и прекратить вмешательство наемников.

В Ливии после убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.