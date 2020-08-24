В армии Хафтара назвали пылью в глаза мирное соглашение по Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара считает, что правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем использует перемирие для подготовки к нападению. Об этом заявил официальный представитель армии Ахмад аль-Мисмари, его цитирует телеканал Libya24.
По его словам, ЛНА постоянно отслеживает передвижения противника, которые вызывают подозрения. «За последние 24 часа мы отследили два фрегата турецкого производства и три военных корабля класса "корвет", движущихся к берегам Сирта. Они готовы к нападению», — подчеркнул он. Помимо этого, силы ПНС сейчас якобы сконцентрированы в районе города аль-Хиша.
Аль-Мисмари заявил, что правительство Ливии «получит силовой ответ» на любую агрессию в адрес армии Хафтара. Инициативу ПНС он назвал пылью в глаза, поскольку она якобы сбивает с толку местное и международное сообщество. Речь идет о прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории Ливии, о которых ПНС объявило 21 августа. Тогда подчеркивалось, что нужно создать демилитаризованную зону в городах Сирт и Эль-Джуфра.
В Ливии после убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.