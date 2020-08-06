Российские С-300 впервые заметили в Ливии

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 впервые заметили в Ливии. Об этом пишет Al Masdar со ссылкой на очевидцев.

В социальных сетях появились фотографии, подтверждающие нахождение С-300 в Ливии. Утверждается, что снимки сделаны недалеко от города Сирт, на территории, подконтрольной Ливийской национальной армии (ЛНА).

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Портал Avia.Pro в свою очередь пишет об отсутствии полной уверенности в том, что речь идет именно о комплексе С-300, поскольку удалось подтвердить лишь нахождение в Ливии радара. «Среди друзей [фельдмаршала Халифы] Хафтара практически нет тех, кто бы мог передать ЛНА комплексы С-300. С большой вероятностью можно предположить, что речь идет российских средствах ПВО, вполне возможно, переброшенных с территории Сирии, которая в настоящий момент не задействует эти комплексы для отражения атак», — приводит портал слова неназванного военного аналитика.

В январе текущего года к переговорам о покупке С-300 вернулись власти Ирака. Там уточнили, что потребность в российских ЗРК стала особенно очевидной после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в 2019-м.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война после свержения лидера страны Муаммара Каддафи, часть территории захватили радикальные исламисты. В настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.