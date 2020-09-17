Глава правительства Ливии объявил о скорой отставке

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж объявил о своей скорой отставке. Об этом сообщает Reuters.

«Объявляю о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — сказал Саррадж. Свое намерение он объяснил тем, что к этому сроку должен будет завершить свою работу переговорный комитет и сформирован новый президентский совет. Также Саррадж понадеялся на возможность в скором времени успешно провести парламентские и президентские выборы.

При этом раннее источники в администрации президента Алжира рассказали о давлении на главу правительства на фоне массовых протестов в Триполи, которые начались из-за кризиса в экономике.

Саррадж занимает пост премьер-министра с 2016 года, одновременно он председатель президентского совета страны — высшего исполнительного органа власти в Ливии.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.

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