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Армия фельдмаршала Хафтара показала свои Су-24 в цветах ВКС России

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مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية / Youtube

Два тактических фронтовых бомбардировщика Су-24 российского производства снова заметили в Ливии. Видео, на котором запечатлен пролет самолетов, опубликовало Информационное бюро главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на своем канале в YouTube.

Как сообщается в описании ролика, Су-24 приняли участие в масштабных учениях 106-й бронетанковой бригады ЛНА в ливийской пустыне. На кадрах видно, как два бомбардировщика на низкой высоте сбрасывают боеприпасы. Известно, что в ходе учений подразделения ЛНА также задействовали российские вертолеты Ми-24, танки и гаубицы.

Издание The Drive отметило, что показанные в ролике самолеты по-прежнему выкрашены в серо-белые цвета Воздушно-космических сил (ВКС) России, а не в камуфляжные, как бомбардировщики, переданные в предыдущие годы Ливии и Сирии. При этом единственные опознавательные знаки, которые можно заметить на Су-24, указывают на принадлежность самолетов ЛНА.

В конце мая Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) официально обвинило Россию в переброске своей авиации в Ливию. Американские военные указали, что в эту страну были перебазированы несколько МиГ-29 и Су-24, и опубликовали несколько фотографий. В Пентагоне утверждали, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки ЛНА. В июле AFRICOM опубликовало новые фотографии российских боевых самолетов на одном из аэродромов в Ливии.

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