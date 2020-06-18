США опубликовали «новые доказательства» создания Россией плацдарма в Ливии

Пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовала в Twitter новые фотографии российских боевых самолетов на одном из аэродромов в Ливии.

На одном из кадров запечатлен фронтовой бомбардировщик Су-24, на другом — истребитель-перехватчик МиГ-29 и радиолокационная станция. Американские военные утверждают, что эти снимки являются новыми доказательствами активности российской авиации в воздушном пространстве Ливии.

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«Постоянное присутствие России в Ливии приводит к росту насилия и затягивает политическое решение. Россия продолжает добиваться создания стратегического плацдарма на южном фланге НАТО, и все это за счет жизней невинных ливийцев», — заявил бригадный генерал Брэдфорд Геринг.

В конце мая AFRICOM официально обвинило Россию в переброске своей авиации в Ливию. Американские военные указали, что в эту страну были перебазированы несколько МиГ-29 и Су-24, и опубликовали несколько фотографий. В Пентагоне утверждают, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Кремле и Минобороны России данную информацию не комментировали, в Госдуме и Совете Федерации заявили, что эти сведения являются ложью. Представитель Ливийской национальной армии назвал странным соответствующие публикации американской армии и пообещал, что в ближайшее время ЛНА выступит со специальным заявлением на эту тему, однако его так и не последовало.

В отношении Ливии, где идет гражданская война между армией Хафтара и силами признанного ООН правительства национального согласия, действует оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН. Есть множество случаев нарушения запрета: оружие сторонам ливийского конфликта передают Турция, ОАЭ, Египет и другие государства.

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