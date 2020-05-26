США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29 и Су-24 ВКС России

Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом во вторник, 26 мая, сообщает Африканское командование Вооруженных сил США в своем Twitter-аккаунте.

По данным американских военных, сначала самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть их российское происхождение. После этого они перебазировались в Ливию.

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