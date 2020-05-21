Армия Хафтара пригрозила Турции крупнейшей операцией с российскими самолетами

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила осуществить в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских самолетов. Об этом сообщают Afrigatenews и Anadolu.

Командующий военно-воздушными силами ЛНА Сакр аль-Джаруши заявил о подготовке к самой крупной воздушной операции в истории страны. «Все объекты и интересы Турции во всех оккупированных городах являются законной мишенью», — сказал он. Представитель Хафтара также отметил, что ближайшие часы будут «мучительными для безумца». Afrigatenews считает, что под этим определением имелся в виду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По информации министра внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, Россия отправила Хафтару транзитом через Сирию восемь самолетов. Речь идет о шести МиГ-29 и двух Sukhoi Су-24.

20 мая министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии. Он подчеркнул, что теперь правительство национального согласия (ПНС) имеет преимущество над Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. По мнению министра, успех ПНС стал возможен благодаря поддержке турецких военных консультантов, а также их помощи армии в организации военной подготовки.

18 мая стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких силовиков выбили ЛНА с авиабазы у Триполи. Эта база имела большое стратегическое значение для Хафтара: ее использовали в операции по взятию столицы Ливии.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011-м там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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