ФСБ задержала сторонника террористов в российском городе

В Норильске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин попал под влияние приверженца радикального ислама и стал сторонником террористической идеологии. На своей странице в социальной сети он разместил материалы, оправдывающие и одобряющие деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Также дома у задержанного обнаружены экстремистские материалы.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к терроризму») УК РФ.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов заявил об увеличении числа терактов в стране, отметив также, что большинство из них было предотвращено. Также генпрокурор добавил, что диверсии готовились исламистскими радикалами, в половине случаев — молодыми людьми в возрасте от 18 до 29 лет.